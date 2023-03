Key Alves se choca com declaração de Gustavo fora do ‘BBB 23’: ‘Estou passada’

Jogadora de vôlei não escondeu sua decepção com o comentário de cowboy sobre ter formado casal no jogo

Reprodução/Globo Key Alves falou do seu relacionamento com Gustavo após ser eliminada do 'BBB 23'



Key Alves falou sobre o seu relacionamento com Gustavo após deixar a casa mais vigiada do Brasil com 56,76% dos votos. No “Mais Você” desta quarta-feira, 8, a oitava eliminada do “BBB 23” afirmou que está apaixonada pelo cowboy e ficou surpresa ao ver que seu parceiro na casa demonstrou certo arrependimento por ter formado casal no jogo. “Analisando de fora hoje, não sei se eu faria casal de novo. Acho que não, porque isso interfere no jogo”, declarou Gustavo depois que foi eliminado. “Eu vou catar ele. Não acredito que ele falou isso. Acredito que ele esteja assistindo. Gustavo, não quero nem saber, estou em Mato Grosso amanhã. Que isso? Não faria casal comigo, com esse nenenzinho aqui? Estou passada com ele”, disparou Key enquanto tomava café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga. A atleta, no entanto, não poupou elogios a Gustavo durante a atração matinal da Globo e enfatizou em seu discurso que ele foi muito importante para ela no jogo.

“Ele me ajudou muito a encarar os problemas, o jogo que a gente fez junto foi melhor, seria muito pior e muito mais difícil sozinho. Eu estou apaixonada e posso falar isso para o Brasil inteiro. Não peguei meu celular, não tenho o número dele ainda. Hoje é o dia. Vou falar com ele com calma, foi tudo muito intenso”, afirmou. Na visão de Key, formar um casal no jogo beneficiou os dois. “Foi a melhor atitude que a gente tomou, não me arrependo de termos ficado, formado um casal. Depois voltei atrás, me iludi e falei: ‘É isso, estou apaixonada e acabou’.” A participação da jogadora de vôlei no “BBB 23” rendeu momentos polêmicos, sendo um deles os comentários que foram definidos por Fred Nicácio como “racismo religioso”. “Sou uma menina muito nova, estou disposta a aprender, mas consigo ver o que errei. Quando a gente vem aqui fora o choque é bem grande e é nada a ver com o que a gente pensava ali dentro, é totalmente o contrário”, declarou.