Fred Nicácio e Larissa são os mais votados na Casa do Reencontro e voltam para o ‘BBB 23’

Dupla volta para o game sem imunidade e não participará da próxima Prova do Anjo

Reprodução/Globo Fred Nicácio e Larissa voltam para a casa do 'BBB 23'



Os fãs do Big Brother Brasil 2023 conheceram na noite desta quinta-feira, 23, a dupla que voltou para a casa mais vigiada do país. O médico Fred Nicácio (25,12% dos votos) e a professora de educação física Larissa (30,86%) foram os mais votados na Casa do Reencontro e retomam a disputa pelo prêmio milionário. A dupla, que disputou uma votação com outros sete ex-participantes, volta para o game sem imunidade e não participará da próxima Prova do Anjo, no sábado, 25. Ao abrirem a porta da casa mais vigiada do Brasil, Larissa correu para os braços das colegas Bruna Griphao, Amanda e Aline Wirley. Já Fred Nicácio abraçou e chorou junto com Domitila Barros, sua aliada de jogo.