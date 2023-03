Sarah Aline vence prova de agilidade e sorte e é a nova líder do ‘BBB 23’

Sister levou para o VIP três colegas de confinamento: Ricardo Alface, Gabriel Santana e Marvvila

Reprodução/Globo Sarah Aline acha o segundo armário e é a nova líder da casa



A psicóloga Sarah Aline venceu na noite desta quinta-feira, 23, uma prova de agilidade e sorte e consagrou-se a nova líder do Big Brother Brasil 2023. Antes de iniciar a dinâmica, a líder Bruna Griphao teve que vetar um confinado da prova. A escolhida foi a ativista social Domitila Barros, que até agora não conquistou a liderança e já foi para sete paredões, sendo que dois ela conseguiu escapar por meio da prova bate-volta. Em relação a prova desta quinta, na primeira fase os brothers foram divididos em duplas. Eles precisavam levar um líquido até um tanque, no qual havia uma bola e a dupla precisava retirá-la. As duas primeiras duplas se classificavam para a final. A primeira foi Sarah Aline e Ricardo Alface. A segunda foi Aline Wirley e Amanda. Já a disputa final foi de sorte. Quem abrisse primeiro dois armários com o logo de líder vencia. Sarah Aline foi a sortuda da vez. Ela levou para o VIP três colegas de confinamento: Ricardo Alface, Gabriel Santana e Marvvila.