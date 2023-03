Grávida, Tamy Contro anuncia separação do rapper Projota

Influenciadora e cantor estavam juntos há sete anos e são pais de Marieva, 3 anos, e esperam Otto

A influenciadora Tamy Contro, de 30 anos, anunciou em sua rede social que está separada do rapper Projota. O casal estava junto há sete anos são pais de Marieva, de 3 anos, e esperam o segundo filho, Otto. Em resposta a uma caixinha de perguntas no Instagram, Tamy não deu muitos detalhes sobre o assunto. “Você e o Tiago estão separados?”, perguntou um seguidor. “Sim, mas como estou emocionalmente instável por conta da gravidez etc … não quero falar mais detalhes sobre esse assunto, minha prioridade está sendo em tentar ficar forte por conta das crianças, espero não só que me entendam, mas que me mandem boas vibrações, sei que Deus tem um plano maior pra mim, seguimos”, escreveu a influenciadora. Até a publicação desta matéria o rapper não tinha se pronunciado.