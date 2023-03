Gabriel Fop alfineta a Globo e gera climão ao vivo após não retornar ao ‘BBB 23’; assista

Modelo falou que acredita na vitória de Fred Nicácio, pois a emissora já o definiu como protagonista

Reprodução/Globo Gabriel acredita que Fred Nicácio vai ganhar no 'BBB 23'



Após Fred Nicácio e Larissa serem os escolhidos do público e retornarem ao “BBB 23”, os outros moradores da Casa do Reencontro participaram do “Bate-Papo BBB”, comandado por Vivian Amorim e Patrícia Ramos. Durante a entrevista, Gabriel, que saiu do reality “cancelado” pelas atitudes que teve com Bruna Griphao, deu uma alfinetada na Globo ao vivo e gerou um climão na atração por insinuar uma suposta manipulação da emissora. Questionado sobre quem ele acha que vai ganhar o “BBB 23”, Gabriel quis saber: “O que eu acho ou o que eu quero?”. Vivian respondeu que poderia ser os dois. “Acho que o [Ricardo] Alface merece ganhar esse prêmio. Queria que o Alface ganhasse. Agora, o que eu acho é que o Fred vai ser campeão. A própria Globo falou que ele é protagonista, então…”, disse o modelo, com certo tom de ironia. Após um breve momento de silêncio, Vivian tentou apaziguar a situação: “Entendi. O público vai decidir isso no final, ainda tem muita coisa para rolar”. Além de Gabriel, concorreram uma chance de retornar ao jogo: Marília, Paula, Cristian, Gustavo, Tina e Key Alves.