Cantor sertanejo Matheus, da dupla com Zé Henrique, morre atropelado em rodovia de SP

Segundo a SSP, o responsável pelo acidente, um homem de 36 anos, foi preso em flagrante por homicídio e lesão corporal culposa

Reprodução/Instagram/@zehenriqueematheus Cantor sertanejo Matheus morreu aos 43 anos



O cantor Matheus, da dupla com Zé Henrique, morreu na madrugada da última quarta-feira, 29, aos 43 anos. Em contato com a reportagem do Grupo Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que o sertanejo foi vítima de um atropelamento na Rodovia Dom Pedro I, na altura do bairro Contendas, na cidade de Valinhos. De acordo com testemunhas, o músico estava voltando do Rio de Janeiro e foi atingido no momento em que parou o veículo para trocar de direção com o seu amigo, de 71 anos. Ele recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. Já o idoso foi levado ao hospital da região. Segundo a SSP, o responsável pelo acidente, um homem de 36 anos, foi preso em flagrante por homicídio e lesão corporal culposa. Policiais civis constataram que o condutor do automóvel teria dormido no volante e invadido a pista contrária. Além disso, exames do Instituto de Criminalística (IC) apontaram a presença de álcool no organismo do motorista. Através do Instagram, a página oficial da dupla lamentou o ocorrido e confirmou que Matheus deixou a esposa e filhos. “É com o mais profundo pesar e imensa tristeza que comunicamos o falecimento de Matheus. Neste momento difícil e de dor, manifestamos os mais profundos sentimentos de pesar. Matheus deixa filhos e esposa. Descanse em paz!”