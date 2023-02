‘Bloco da Pabllo’ tem problema no som, mas agita fãs em SP

Chuva atrasou a chegada dos foliões ao Parque Ibirapuera, mas público foi aumentando durante a tarde

WAGNER ORIGENES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pablo Vittar levou multidão na região do Parque Ibirapuera em domingo chuvoso e frio



O Carnaval segue animando as ruas de São Paulo mesmo com uma chuva intensa e frio. Neste domingo, 19, a cantora drag queen Pablo Vittar levou seu ‘Bloco da Pabllo‘ para o entorno do Parque Ibirapuera e fez a alegria dos fãs com axé, samba e pagode, além dos seus tradicionais hits. O trio teve alguns problemas de som, relatado pelos foliões nas redes sociais. Algumas músicas estavam baixas e outras nem dava para ouvir no meio da multidão. Alguns ainda relataram que o som não saía do lado esquerdo do carro. A concentração também ficou esvaziada pela chuva, mas ao decorrer da tarde o público foi chegando e lotando o Bloco. Pabllo se vestiu de Jessie, do Toy Story, e teve participações especiais como MC Carol e Pedro Sampaio. Na região da Faria Lima, o ‘Bem Sertanejo’, liderado por Michel Teló também arrastou bom público. No sábado, no mesmo local, Gloria Groove precisou encerrar o Bloco das Gloriosas com uma hora e meia de antecedência devido o grande público.