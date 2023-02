Gloria Groove se desculpa após bloco ser interrompido em SP: ‘Lamento demais’

Cantora afirmou que público ultrapassou estimativa da prefeitura: ‘Mais de meio milhão de pessoas’; Polícia Militar recomendou encerramento por segurança

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Glória Groove se apresenta com o Bloco das Gloriosas em São Paulo (SP), neste sábado (18)



A cantora Gloria Groove pediu desculpas aos fãs e foliões após o Bloco das Gloriosas ser encerrado antes do horário previsto neste sábado, 18, em São Paulo, por falta de segurança. Em nota publicada no Twitter neste domingo, 19, a artista afirmou que o público ultrapassou a estimativa da Prefeitura de São Paulo, que previa cerca de 200 mil foliões. “O número oficial ultrapassou mais de meio milhão de pessoas na Avenida Faria Lima”, ponderou a Lady Leste. O bloco foi interrompido uma hora e meia antes do previsto. “Lamento demais o ocorrido principalmente por vocês que compareceram apesar da chuva, por não ter conseguido entregar todo meu repertório – além das demais surpresas programadas”, disse a cantora que reforçou, no entanto, ter tomado a atitude correta. “Gostaria também de pedir minhas sinceras desculpas a você que passou por uma situação desagradável, e assumo que num evento como este são muitos os fatores que estão fora do meu controle”, concluiu. Como a Jovem Pan mostrou, a decisão respeitou indicação da Polícia Militar depois que a apresentação precisou ser paralisada por tumulto e empurra-empurra. Em nota, a corporação informou que “recomendou ao município o término antecipado do “Bloco das Gloriosas” para “resguardar a segurança da população devido à alta concentração de pessoas em um só local”. De cima do trio, a drag queen informou. “Vamos embora para casa em segurança, porque quero muito que a gente continue se encontrando nesses anos. Por favor, muito cuidado ao saírem. Cuidado com os pertences de vocês, fiquem perto dos seus amigos”, disse.