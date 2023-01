Irmão de Fred Nicácio rebate falas do médico no ‘BBB 23’: ‘Não foi expulso de casa’

Phillipe Nicácio disse que deixou de ajudar o irmão por outros motivos que, por respeito, não vai expor

Reprodução/Instagram/phillip_nicacio_oliveira/Globo Irmão de Fred Nicácio disse que o brother está expondo apenas um lado dos fatos



Phillipe Nicácio Oliveira, irmão de Fred Nicácio, fez um post desmentindo as declarações do irmão no “BBB 23”. Dentro da casa mais vigiada do Brasil, o médico comentou com Marvvila durante uma festa: “Meus amigos salvaram a minha vida diversas vezes, se eu estou vivo até hoje é porque meus amigos salvaram minha vida”. Chorando, ele acrescentou: “Meus amigos salvaram a minha vida na época da faculdade, quando meus pais me colocaram para fora de casa por eu ser gay”. Na versão de Phillipe, o brother não foi expulso de casa. “Fred não morava com meus pais, fazia o segundo curso superior em outra cidade, onde estudava, morava em um bom apartamento, tinha carro, comida, gasolina, telefone, internet e etc. bancados por nossa família. Então, logicamente, ele não foi expulso de casa”, publicou o irmão do médico no Instagram. De acordo com Phillipe, quando o brother entrou na faculdade de medicina, ele já era formado em fisioterapia, dava aula em faculdade e trabalhava em regulações e em hospitais.

Fred teria pedido a ajuda do irmão e também a do pai para ingressar no novo curso superior. “Na época, ele namorava uma amiga da família que era médica já formada, sonhavam em ter uma vida juntos e ele queria exercer a mesma profissão”, comentou. Phillipe também negou que deixou de ajudar o irmão por causa da orientação sexual dele e disse que isso aconteceu por outros motivos que, segundo ele, “por educação e respeito” ainda não vai expor. No entanto, o irmão de Fred deu sinais de que os pais dele, de fato, não aceitaram bem o fato de ele ser gay. Isso porque, no relato de Phillipe, ele disse que os pais não gostaram da “forma que foi exposto”. “Saiu em redes sociais um ensaio fotográfico dele [Fred] para uma publicação de boate LGBT, onde meus pais ficaram catatônicos com a situação e exposição”, falou. Por fim, o irmão do médico que foi salvo pelo público ao ir para o Quarto Secreto afirmou que o brother “está faltando com a verdade” e “expondo de forma totalmente desnecessária um lado dos fatos”.