Juliette é criticada por torcida de Amanda após apoiar Domitila: ‘Seu tempo já foi’

Além da vencedora do ‘BBB 21’, Gil do Vigor também declarou apoio a pernambucana

Reprodução/Instagram/juliette Campeã do 'BBB 21', Juliette declarou apoio a Domitila Barros



A reta final do Big Brother Brasil 2023 está pegando fogo. Além das recentes brigas e eliminações dentro da casa mais vigiada do país, o clima também está tenso entre as torcidas dos participantes. Inclusive, a campeã do ‘BBB 21’, Juliette, foi criticada na tarde desta segunda-feira, 17, após declarar apoio a Domitila Barros, que está no paredão desta terça-feira, 18, com Amanda e Larissa. “Merece vencer aquele/a que causa algum impacto positivo em nós. Seja pela história, pelo enredo, pelas lições, pela coragem, pela representatividade… Eu gosto, de verdade, de todos que ainda estão lá, mas vou ficar triste se a Domitila sair”, escreveu Juliette no Twitter. A torcida da médica Amanda rebateu a influenciadora: “Somos maiores que torcidas antigas, né? Juliette, Gil, nenhuma torcida tem força como antes”, escreveu um internauta. “Juliette, seu tempo já foi, fracassada”, comentou outro. Logo em seguida, os fãs de Juliette iniciaram um mutirão de votos contra Larissa. Para se ter ideia, por volta das 19h30 desta segunda, as tags “Fica Domitila” e “Fora Larissa” ocupavam as principais posições dos Trending Topics do Twitter. Além da vencedora do ‘BBB 21’, Gil do Vigor também declarou apoio a Domitila. “Vigorentos e vigorosos!! Respeito a decisão e torcida de vocês mas eu estive ao lado da Domitila desde o início e não irei soltar a mão dela. Eu gosto dela, do jogo dela, da naturalidade e a forma como ela se permite errar e acertar! Ela é de verdade. Vamos de #Ficadomitila e #Foralarissa (Olha ela aí usando o emoji do vigor). E vamos fazer mutirão aqui simmmm pq a pernambucana não será eliminada e se for, será depois de lutarmos muito”, disse nas redes.