Larissa briga com Bruna Griphao no ‘BBB 23’ e abandona quarto do líder: ‘Aproveita’

Sisters, que ganharam a prova juntas, discordaram sobre o jogo e discutiram na frente de Fred e Gabriel

O clima esquentou entre as vencedoras da primeira Prova do Líder do “BBB 23”. Na madrugada desta sexta-feira, 20, Larissa e Bruna Griphao discutiram por causa de jogo. A confusão começou após as sisters e seus aliados ouvirem conversas dos seus adversários no quarto do líder. A atriz comentou que ela e MC Guimê tiveram uma visão diferente da de Larissa. “Vocês foram totalmente citados por eles e aí quiseram assustar o guri [Gabriel]. Na minha opinião foi isso. Eles não falaram de você [Gabriel], eles falaram que o Guimê tentou influenciar você, foi a única coisa”, comentou a professora de educação física. Bruna discordou: “Melhor ele falar com a Paula porque ela sabe exatamente o que ela ouviu, ela estava na conversa. Agora você falar que eu estou querendo… aí você está me acusando de um negócio, porque eu não te chamei de mentirosa”.

Larissa então afirmou: “[Você] está me chamando de mentirosa, amiga”. A atriz negou e cortou a sister: “Posso falar? Você vai deixar eu falar ou só você vai falar?”. Larissa então respondeu: “Não, pode ficar aí no seu quarto. Parabéns, aproveita seu quarto”. Fred e Gabriel, que presenciaram toda a discussão, tentaram impedir a sister de ir embora, mas ela deixou o quarto. “Deixa ela fazer cena, vai à merda”, disparou Bruna. O participante da Casa de Vidro disse que a atriz não precisava falar de forma agressiva com Larissa. “Vai tomar no c*, já estou de saco cheio. Estou tomando patada a noite inteira”, respondeu a artista. Após a briga, Larissa chorou e falou: “Não vou concordar com uma coisa que é mentira”. Para a professora de educação física, Gabriel não está na mira do outro grupo. “Começaram a botar na cabeça do guri que ele está na reta, eu falei: ‘Pode ser que esteja na reta, mas no que a gente viu não estava’. O Fred e eu nos unimos e falamos: ‘Cara, não tinha nada’. Ela disse que ia chamar o Guimê, porque ele viu também”, comentou a sister com Bruno.