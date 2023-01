Lexa discorda de atitude de MC Guimê no ‘BBB 23’: ‘Nunca apoiarei agressão’

Cantor apoiou Gabriel após Tadeu Schmidt chamar a atenção do modelo pela forma como ele tratou Bruna Griphao

Reprodução/Globo MC Guimê foi criticado por apoiar Gabriel após polêmica com Bruna Griphao



A cantora Lexa se posicionou após seu marido, MC Guimê, ser criticado por defender Gabriel no “BBB 23”. Durante o Jogo da Discórdia, Marvvila disse que se sentiu incomodada com a celebração do cantor quando o modelo venceu na Prova Bate e Volta e se livrou do paredão. Isso porque, pouco antes da disputa, o apresentador Tadeu Schmidt chamou a atenção do brother após ele dizer a Bruna Griphao em uma conversa: “Já, já você vai tomar umas cotoveladas na boca”. Após os apontamentos de Marvvila, o funkeiro rebateu dizendo que na visão dele todo mundo merece uma segunda chance. Ele também criticou o fato de vários participantes usarem o Jogo da Discórdia para apontar o erro de Gabriel, que passou a ser visto como “tóxico” pelas atitudes que teve no affair que viveu com Bruna. No Twitter, Lexa deixou claro que não concorda com o discurso do marido. “Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu nunca apoiarei agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano”, declarou a cantora, que também enfatizou que isso não significa que deixará de torcer pelo parceiro. “Eu não vou largar a mão do meu marido jamais porque sei o coração bom que ele tem. Ele é um homem maravilhoso para mim.”

Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu NUNCA apoiarei agressão. Guime nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano. — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) January 24, 2023