Key Alves expõe proposta que Neymar fez para ela e irmã gêmea: ‘Fiquei put*’

Sister falou à Marvvila no ‘BBB 23’ que o jogador ‘vacilou’ ao sugeriu ficar tanto com ela quanto com Keyt Alves

Reprodução/Globo Key Alves falou que Neymar vacilou ao mandar mensagem para ela após conversar com sua irmã



Key Alves contou à Marvvila nesta terça-feira, 14, no “BBB 23” que já foi chamada para as festas promovidas pelo jogador de futebol Neymar, mas nunca participou por um “vacilo” dele. Segundo a jogadora de vôlei, o craque do Paris Saint-Germain mandou mensagem para ela depois de flertar com sua irmã gêmea, Keyt Alves. “Sabe qual foi o vacilo dele? Ele conversava com a minha irmã gêmea, antes de ela namorar. Ela começou a namorar e ele parou. Aí o que ele fez? Mandou mensagem para mim, como se nós duas não tivéssemos conversado que ele já tinha chamado ela”, disse a sister.

A atleta falou que continuou conversando com Neymar, pois queria ver o desenrolar dessa história. Foi então que Keyt decidiu mandar uma mensagem para o jogador perguntando se ele ia continuar dando em cima da sua irmã gêmea, sendo que eles já tinham conversado. “Sabe o que ele falou? ‘Quem sabe de repente eu não pego as duas’”, revelou a sister que está vivendo um affair com Gustavo no reality da Globo. Key e sua irmã não gostaram nem um pouco da resposta de Neymar: “A gente ficou muito put*”. Se não fosse essa situação, a jogadora confessou que daria uma chance ao atleta: “Eu e minha irmã, a gente é muito ligeira. A gente conversa de tudo, você acha que a gente não ia falar disso? Agora, se ele não tivesse mandado mensagem para ela e tivesse mandado só para mim, eu já estava lá em Paris”.