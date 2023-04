Reação de Gustavo ao dar de cara com Key Alves em show surpreende; assista

Encontro aconteceu após os participantes do ‘BBB 23’ anunciarem o término do namoro que começou no reality

Reprodução/Instagram/keyalves/gustavo_benedetii Key Alves e Gustavo Benedeti foram ao show de Israel e Rodolffo em São Paulo



Key Alves e Gustavo Benedeti marcaram presença no show da dupla Israel e Rodolffo que aconteceu na madrugada de sexta-feira, 7. Após a jogadora de vôlei desmentir que ficou atrás do ex-BBB no evento, o “TV Fama” exibiu o momento em que eles quase se esbarraram e o vídeo viralizou nas redes sociais nesta terça-feira, 11. Gustavo chegou primeiro no local do show e disse ao programa da RedeTV! que não tinha problema Key aparecesse no evento. Ele também comentou sobre a separação do casal logo após ambos saírem do “BBB 23”: “A gente tem uma vida muito diferente aqui fora, então para mim não combina. Foi melhor assim para a gente não se machucar mais para frente. Vida que segue. Estou livraço”. Quando a atleta chegou, ela falou que estava focada no seu trabalho e que vai aproveitar todos os frutos do pós-BBB.

Na sequência, Key foi informada que Gustavo já estava na casa de shows e, bem no momento, ela passou ao lado dele. Key disse que por ela “tudo bem” e encerrou a entrevista. Um detalhe que não passou despercebido é que o cowboy do “BBB 23” pareceu notar que a ex-namorada ia passar ao seu lado e, rapidamente, virou o rosto para evitar contato visual. De acordo com o “TV Fama”, Gustavo curtiu a noite no camarote e Key perto do palco. O fim do namoro foi anunciado há uma semana e a jogadora de vôlei deixou claro que foi pega de surpresa com o término: “Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha”.