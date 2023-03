Após deixar repescagem do ‘BBB 23’, Key Alves descobre que a família escondeu morte do avô

‘Saber que ele se foi comigo lá dentro me mata’, declarou a sister, que declarou luto nas redes sociais

Reprodução/Twitter/keyalvesoficial Avô de Key Alves morreu no período em que ela estava pré-confinada para entrar na Casa do Reencontro



Key Alves descobriu nesta sexta-feira, 24, que seu avô, José Batista Ramalho, morreu no período em que ela estava pré-confinada para entrar na Casa do Reencontro do “BBB 23”. Com Key despontada como uma das favoritas a retornar ao reality, a família da jogadora de vôlei preferiu não informá-la sobre a morte de José. O favoritismo da sister, no entanto, diminuiu após ela protagonizar momentos polêmicos no novo confinamento e o público acabou dando uma nova chance a Fred Nicácio e Larissa. A atleta deixou a Casa do Reencontro na noite desta quinta-feira, 23, e foi informada nesta sexta sobre a morte do avô. Nas redes sociais, ela declarou luto. “Eu não sei dizer o que sinto nesse momento. Ânsia. Angústia. Tristeza. Dor. Tudo! Saber que ele se foi comigo lá dentro confinada me mata! Mas me conforta também porque era o sonho dele me ver lá dentro e tenho certeza que ele se foi orgulhoso e em paz”, escreveu Key.

A sister conseguiu visitar o avô antes de passar uns dias no reality “La Casa de Los Famosos” e isso trouxe um pouco de alívio para a neta de José. “Antes do México, tive a oportunidade de ir me despedir dele, até nisso Deus é maravilhoso e ele estava tão feliz por ver eu mudando a vida da nossa família.” Em outro trecho do post, Key lamentou por não ter dado tempo de realizar alguns dos sonhos de José. “Me desculpa, vô, por não ter dado tempo de fazer a piscina que o senhor sonhava, de não ter te levado para andar de avião e só eu sei a emoção que foi a primeira vez que te levei para ver a praia… juro que dor! Nada que está acontecendo hoje na minha vida é por acaso e nada que está acontecendo hoje me abala mais que isso! Minha família, meu tudo! Eu estou chegando, vô, para te visitar com flores”, finalizou.