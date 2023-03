Key Alves se espanta ao saber que participantes tomam banho sem roupa em ‘La Casa de Los Famosos’

Ex-BBB explicou aos mexicanos que no Brasil funcionava diferente e que ela trocava de roupa debaixo da coberta

Reprodução/Globo Key Alves ficou surpresa ao saber que o banho no 'La Casa de Los Famosos' é reservado



Key Alves, participante do “BBB 23” escolhida para passar uns dias no “La Casa de Los Famosos”, ficou surpresa ao descobrir que os participantes do reality mexicano tomam banho sem roupa. “Aqui vocês se trocam depois do banho lá ou no quarto?”, questionou a jogadora de vôlei. Os participantes do reality não entenderam a pergunta e a brasileira comentou que ela tomava banho de roupa no “Big Brother Brasil”. Ainda sem entender o que Key estava dizendo, os brothers riram e disseram que tomavam banho em um local privado. Ela então explicou: “Lá no Brasil não, é câmera o tempo inteiro. Você tem que tomar banho de calcinha e sutiã e os homens de cueca. Na hora de se trocar, não pode se trocar no banheiro. Tem que ir para o quarto. A gente se trocava debaixo da coberta”. Os participantes do México ficaram espantados e um deles perguntou: “As pessoas veem vocês tomando banho?”. Key falou que sim. Nesse intercâmbio de participantes, Dania Mendez foi a escolhida para vir ao Brasil. A passagem na mexicana pelo reality brasileiro promete ficar marcada, isso porque MC Guimê e Cara de Sapato estão sendo acusados de assédio pelas atitudes que tiveram com a sister durante a festa do líder que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 16.