Key Alves diz a Fred Nicácio que não foi racista no ‘BBB 23’: ‘Tenho sangue de negro’

Jogadora de vôlei ficou incomodada após o médico reunir os participantes da Casa do Reencontro para falar sobre racismo religioso

Reprodução/Globo Key Alves negou que foi racista por comentário sobre a religião de Fred Nicácio



Key Alves bateu de frente com Fred Nicácio após o brother reunir os participantes da Casa do Reencontro para falar sobre racismo religioso. Durante o “BBB 23”, a jogadora de vôlei, Gustavo e Cristian foram criticados por fazer comentários pejorativos sobre a religião de matriz africana que o médico segue. “Racismo mata, não é como decepção que não mata e ensina a viver. Racismo mata pessoas todos os dias. Me mata desde que eu nasci. Eu tenho um alvo nas minhas costas desde que eu nasci apenas por ser preto”, disse Fred aos eliminados do “BBB 23”. Em seu discurso, ele ainda declarou: “O tempo inteiro, todo dia, a gente tem que lidar com isso desde que a gente acorda até a hora que a gente dorme todos os dias e vocês nunca vão saber o que é ser seguido dentro de um supermercado. Vocês nunca vão saber o que é tomar uma dura de um policial sem ter feito nada. Vocês nunca vão saber o que é ter um olhar atravessado pra você por causa da sua cor. Vocês nunca vão saber o que é ser diminuído porque as pessoas não acreditam que você é médico, porque você tem que ser o faxineiro”.

Entendendo a indireta de Fred, Key decidiu se posicionar e negou que ela e os parceiros de jogo tenham sido racistas. “Eu te peço muita desculpa mesmo. Depois que a gente sai que a gente vê, que põe o pé no chão, que fala ‘cara, o que a gente fez foi erradíssimo’. Eu te peço perdão real por tudo o que aconteceu, só que racismo a gente não praticou. Poderia ser qualquer pessoa, não é porque você é negro, não é nada disso. Acho que as coisas estão indo para um outro rumo. Você pode falar, realmente, que a gente foi intolerante, que a gente falou da sua religião, ok. Isso a gente está pedindo desculpa aqui. Eu sou ignorante mesmo e estou assumindo isso que falei da sua religião”, declarou a atleta. Durante a discussão, ela também declarou: “Eu sou de uma família negra também. Minha avó é negra, tenho sangue de negro, e não tem nada a ver isso aí”. Tina a interrompeu e alertou: “Esse é o primeiro discurso de qualquer pessoa racista”. Key então disse: “Eu não me acho [racista]”. O momento repercutiu nas redes sociais e rendeu muitas críticas à jogadora de vôlei.