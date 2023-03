Larissa reage ao ver comentário de Bianca Andrade sobre ela: ‘Sou madrasta do seu filho’

Nona eliminada riu ao ver o que Boca Rosa, ex-namorada de Fred, escreveu sobre ela nas redes sociais

Reprodução/Globo Nona eliminada do 'BBB 23', Larissa viveu um affair com Fred na casa



Nona eliminada do “BBB 23”, Larissa reagiu a um comentário feito por Bianca Andrade fez sobre ela nas redes sociais. A influenciadora, que também é conhecida como Boca Rosa, já namorou e tem um filho, Cris, com Fred, participante com quem a professora de educação física se relacionou na casa. “Larissa é gata, gostosa, gente boa, dorme de pé preto e ainda usa minha base! Que mulher”, escreveu Bianca nas redes sociais. No Rede BBB, Larissa ficou sabendo do comentário de Bianca e, rindo, falou: “E agora eu sou madrasta do seu filho”. A ex-namorada de Fred se divertiu com a reação da sister e se manifestou nas redes sociais: “Eu gosto da Lari!! Seja bem-vinda a nossa Boca Family!!!”. No “Mais Você” desta quarta-feira, 15, Larissa também falou sobre os elogios que recebeu de Bianca.

“Entrei no programa solteira e já sou madrasta. Achei super legal o elogio, já acompanhava ela nas redes sociais, uso as maquiagens dela mesmo, tomara que ela mande maquiagem lá para casa, inclusive”, brincou a professora. Durante o papo com Ana Maria Braga, Larissa também falou sobre seu relacionamento com Fred: “Namorei a vida inteira, achei que ia rolar lá para o segundo mês e foi na segunda semana. Tínhamos os mesmos pensamentos. A gente começou a se aproximar ainda mais, comecei a olhar ele com outros olhos e ele também”. Com ciúmes de Gustavo, Key Alves ofendeu Larissa na casa e ao assistir à cena ao vivo, a professora declarou: “Feio demais ela ter me chamado de cachorra, achei o ó do borogodó. Ficou feio para cara dela, era nítido que nunca na minha vida eu ia ter algo. Mesmo se ele estivesse solteiro. Eu já estava com Fred e não tinha motivo nenhum para ela achar isso e ele ainda reforçava”. Larissa deixou o jogo com 66,75% dos votos em um paredão quádruplo.