Lívia Andrade rebate críticas após climão com Key Alves no ‘Domingão’: ‘Papo reto’

Apresentadora comentou sobre o affair que a sister teve como João Gomes, que também estava na atração

Reprodução/Globo Lívia Andrade deixou Key Alves e João Gomes sem graça com comentário do 'Domingão'



A apresentadora Lívia Andrade rebateu as críticas que recebeu após fazer um comentário no “Domingão com Huck” que gerou um climão entre os convidados. “Ah, gente, vocês já me conhecem, né? O papo aqui sempre foi reto, sem rodeios, trabalhamos com a verdade! Não é porque está frente a frente que a gente finge que nada aconteceu. Já passou da hora das pessoas terem aquela mesma coragem de quando falam nas costas né, aff”, declarou a artista nas redes sociais. O casal Key Alves e Gustavo, que começaram a namorar no “BBB 23”, participaram do programa comandado por Luciano Huck neste domingo, 12. Sem papas na língua, Lívia comentou: “Ela [Key] soltou uma lista de famosos que ela já pegou. Teve gente aqui fora que não gostou e tem gente que está até no programa”.

A apresentadora estava se referindo ao cantor João Gomes, que também estava na atração. Key ficou visivelmente sem graça, assim como o dono do hit Dengo. Gustavo então falou: “Isso vai virar meme”. Nas redes sociais, o momento repercutiu. “A Key foi no ‘Domingão’ para passar vergonha e ainda foi exposta pela Lívia Andrade no caso do João Gomes. O climão, meu pai”, comentou uma pessoa. “Livia Andrade muito sem noção deixando João Gomes sem graça com a presença da Key no ‘Domingão’”, escreveu outra. “Gosto da Livia Andrade, mas foi desnecessária nesse comentário ao vivo. O cara tem namorada e a Key tava com o namorado do lado também. Ainda bem que o Luciano foi sensato e não deu corda”, acrescentou mais uma.

🗣️ Lívia Andrade jogando no ventilador o peguete da Key Alves no #Domingão! Ex e atual juntos no palco?! pic.twitter.com/VaN95rYD4u — gshow (@gshow) March 12, 2023