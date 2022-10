Lexa e MC Guimê anunciam separação após sete anos de relacionamento

Casal estava junto desde 2015 quando se conheceram por meio de uma parceria de trabalho

Reprodução/Instagram/MCGuime Lexa e MC Guimê se casaram em 2018 em São Paulo



Os cantores Lexa e MC Guimê comunicaram em seus Instagram que não são mais um casal após ficarem casados por mais de quatro anos. No comunicado, publicado neste sábado, 22, os artistas afirmam que a decisão foi tomada em conjunto. “Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você tá marcado na minha história. O fato é que, por meses tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados”, escreveu Lexa. Já Guimê declarou: “Não somos mais um casal, em decisão consentida por ambos enxergamos que o melhor caminho para seguirmos resume a isso”. Em ambas as publicações, o ex-casal utilizou fotos da cerimônia de casamento e reafirmaram o carinho e amor que sentem um pelo outro. Eles começaram a namorar no final de 2015, quando Guimê convidou Lexa para uma parceira musical. Com três anos de relacionamento, se casaram em São Paulo. Lexa havia adotado o sobrenome do então marido, Dantas, mas posteriormente mudou seu nome oficial para incluir o nome artístico, retirando o sobrenome do parceiro. Sobre a separação, Lexa ainda afirmou: “Não levantem suposições pq elas não existem. Só nos respeitem, pq foi uma decisão conjunta”.