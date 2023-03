Lexa sofre após atitudes de MC Guimê no ‘BBB 23’: ‘No fundo do poço’

Cantora disse que ficou assustada com a atitude do marido e que decidiu não assistir mais ao reality

Reprodução/Instagram/lexa Após atitudes de MC Guimê, Lexa afirma que não irá mais assistir ao 'BBB 23'



A cantora Lexa voltou a se manifestar após MC Guimê passar a mão no bumbum de Dania Mendez na madrugada desta quinta-feira, 16, durante a festa do líder. No vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver a mexicana tirando a mão do funkeiro do seu corpo. O público começou a acusar o brother de assédio e a pedir sua expulsão. Em um post no Instagram, a artista não escondeu sua frustração com o marido. “Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais! Eu estou arrasada. Eu estou no fundo do poço. Estou machucada e não tenho forças para nada”, escreveu. Lexa aproveitou para comunicar que vai parar de acompanhar o “BBB 23”. “Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”, acrescentou.

Com a repercussão negativa do caso, a equipe de Guimê se manifestou nas redes sociais: “Como todos vocês, nós assistimos e lamentamos os episódios envolvendo o MC Guimê na última festa dentro do ‘Big Brother Brasil’. De antemão, deixamos aqui nossas sinceras desculpas a todas pessoas envolvidas. Guimê acabou exagerando na bebida, o que o fez passar dos limites em alguns momentos. Sabemos que não há justificativa nenhuma e esperamos que ele possa compreender seus erros e atitudes quando estiver aqui fora. Firmamos o compromisso de que quando o Guimê sair do programa, ele verá todas as imagens e acima de tudo entenderá o quão grave se trata o que aconteceu, pedindo desculpas diretamente a quem precisa e revendo todos os comportamentos de ontem. Pedimos desculpas à Lexa, Dania, Bruna, seus familiares e aos fãs”.