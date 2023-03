MC Guimê e Antônio Cara de Sapato são eliminados do ‘BBB 23’

Produção do reality show decidiu por expulsão da dupla após festa do líder do cantor; Polícia Civil do Rio abriu inquérito para apurar crime de importunação sexual

Reprodução/ TV Globo Cantor e lutador quebraram as regras do programa e foram expulsos



Na noite desta quinta-feira, 16, MC Guimê e Antônio Cara de Sapato foram expulsos do Big Brother Brasil 23 depois de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, intercambista do reality La Casa de Los Famosos. A produção do programa, pela voz de Tadeu Schmidt, entendeu que ambos quebraram as regras do programa. O anúncio foi feito no ao vivo e pegou a todos de surpresa. Dania ficou muito abalada e foi consolada pelos colegas e, posteriormente, Tadeu reforçou que a culpa não foi dela sobre nada que aconteceu. Na gravação antes da decisão, o BBB mostrou uma conversa de Dania com uma produtora da Televisa em que perguntou a ela como se sentia com as situações que rolaram na festa. Guimê foi filmado passando a mão na bunda da influenciadora e Antônio a beijou a força, além de tentar imobilizá-la na cama. Na conversa, Dania disse que estava bêbada, assim como eles, e que não viu maldade nas ações, mas reconheceu que tudo a pegou de surpresa. A Jovem Pan entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que revelou a abertura de um inquérito contra MC Guimê e Antônio Cara de Sapato pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá para apurar o crime de importunação sexual. “Diligências estão em andamento para apurar a conduta dos envolvidos”, diz nota da polícia.