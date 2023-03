Ação do Coldplay para levar pessoas em situação de rua a show da banda divide opiniões: ‘Dê dinheiro ou comida’

Grupo musical se juntou a ONG paulistana para contemplar população de rua em show no estádio do Morumbi nesta sexta-feira, 17

VALERIE MACON / AFP Coldplay faz shows em São Paulo neste final de semana



A passagem da banda Coldplay pelo Brasil irá contar com convidados inéditos para o show desta sexta-feira, 17, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Em parceria com a ONG SP Invisível, a banda convidou um grupo de pessoas em situação de rua para assistir ao espetáculo da “Music of the Spheres World Tour”. A notícia foi divulgada nas redes sociais da entidade paulista. “O Coldplay tem como objetivo promover a mudança por onde eles passam através da Love Button Global Movement. Nós, da SP Invisível, somos uma das ONGs escolhidas para levar amor com eles”, comemorou o perfil. A equipe ainda publicou imagem de contemplados tocando violão e recebendo os ingressos para o evento. Nas redes sociais, a iniciativa dividiu opiniões. Por um lado, a ação foi parabenizada, com ênfase na importância do acesso à cultura para todos. “Isso me lembrou uma vez que estava na Paulista e uma banda estava tocando Legião Urbana e tinha um morador de rua, dançando muito, cantando muito. A rua exclui essas pessoas de terem acesso a tantas coisas, inclusive a cultura. Espero que eles aproveitem muito”, desejou uma seguidora. “A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte’, citou outro perfil. No entanto, alguns acreditam que a ida ao show não é uma prioridade para pessoas nessas circunstâncias. “Me perdoem, mas por que um morador de rua vai querer ver um show do Coldplay? Dá dinheiro, comida, sei lá”, sugeriu um usuário do Twitter. “Tudo que um mendigo queria na vida, assistir Coldplay”, ironizou outro.

Confira a repercussão:

Perdoem minha ignorância, mas qual outra banda em turnê faz isso aqui???

-Chama artistas locais pra serem prestigiados durante os shows;

-Faz trabalho social nas cidades que realiza os shows, tais como distribuição de marmitas para pessoas em condição de rua; — Layse 💫 (@iamlayse) March 15, 2023

gente me perdoem mas pq um morador de rua vai querer ver um show do Coldplay? Dá dinheiro comida sei lá — B (@biadibb) March 15, 2023

Isso aqui volta naquela tecla de que morador de rua não precisa só de necessidades básicas (comer, dormir) e que não é o fim do mundo o coldplay oferecer ingressos do show, acho legal na verdade, até pq não é obrigação do coldplay que o cidadão tenha direitos, né. https://t.co/P2XPTCBlaJ — Major MD 🪖🐑 (@JAmaralz) March 16, 2023

tudo que um mendigo queria na vida, assistir coldplay — xd (@idontnowbutt) March 15, 2023