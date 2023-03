MC Guimê e Ricardo disparam sobre suposta liderança em conjunto: ‘Vai dar uma treta’

Cantor e biomédico disseram que não vão ceder o poder

Reprodução/Globo MC Guimê e Ricardo Alface conquistaram a Prova do Líder do BBB 23 desta semana



O cantor MC Guimê e o biomédico Ricardo foram os últimos a deixarem a Prova do Líder do Big Brother Brasil 2023 na madrugada desta sexta-feira, 10, disputada em duplas. Desde então, eles vivem o dilema se a liderança será individual ou em conjunto. Mas a certeza que os brothers têm é de que não vão ceder o poder e de ter uma festa temática na próxima quarta-feira, 15. “Parece que tudo vai se repetir, sabe? Só que não vou deixar isso se repetir não. Se for eu e Guimê Líderes, assim de voto, vai dar uma treta. Já pensei numa possibilidade, que é até muito boa, mas depende de dois fatores”, comentou Alface para Aline Wirley ao acordar nesta sexta. Já Guimê, durante conversa com Bruna Griphao, frisou que não vai ceder “de forma alguma”. “Eu vou seguir o que o Tadeu falar, se o Tadeu falar ‘tem que sortear’, eu vou sortear. Se o Tadeu falar ‘entrem em consenso’, eu não vou ceder. Porque eu estou te falando que eu vou ter problema”, disse. O cantor ainda explicou o motivo de querer a liderança. “Resumindo: ele [Ricardo] já tinha me falado ontem que a maior preocupação é proteger a Sarah [Aline]. Não é sobre proteger alguém, eu quero fazer meu game, quero indicar alguém, fazer a parada”, completou.