MC Guimê revela quais foram as atitudes de Lexa ao reencontrá-lo após expulsão do ‘BBB 23’

Cantor deixou a casa mais vigiada do Brasil por importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez

Reprodução/Instagram/mcguime MC Guimê disse que recebeu apoio de Lexa após ser expulso do 'BBB 23'



O cantor MC Guimê interagiu com seguidores nas redes sociais nesta quinta-feira, 23, e falou sobre sua polêmica expulsão do “BBB 23” por importunação sexual. O que boa parte dos fãs busca saber é como ficou a situação do funkeiro com a cantora Lexa. O casal reatou o casamento pouco antes de Guimê ser confinamento e a dona do hit Sapequinha fez uma grande campanha para o marido aqui fora. A situação mudou após viralizar um vídeo em que o funkeiro passa a mão no corpo de Dania Mendez e, incomodada, a mexicana que passou uns dias no “BBB 23” tira a mão de Guimê do seu bumbum. A cantora apareceu chorando nas redes sociais e depois se afastou da internet.

Um seguidor de Guimê comentou que ele aparenta estar bem, mas deseja que ele seja feliz ao lado de Lexa. Mostrando uma tatuagem que fez no braço com o nome da mulher, o cantor disse que está “feliz na medida do possível” e contou como Lexa reagiu ao reencontrá-lo após a expulsão: “Ela não largou a minha mão nesse momento tão complexo, mesmo eu errando com ela, ela escutou o que eu tinha para dizer e me passou muita força e coragem para lidar com as consequências dos meus próprios erros”. A cantora, no entanto, parece ainda não ter decidido se vai perdoar ou não o marido pelo que aconteceu. “Ela está no tempo dela… eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela já fez por nós, não só enquanto eu estava na casa do ‘BBB’, mas por tudo até aqui.”