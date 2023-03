Guimê pede desculpas por assédio no ‘BBB 23’ e revela conversa com Lexa: ‘Dar tempo ao tempo’

Cantor estendeu as desculpas a Dania Mendez e ‘todas as mulheres que se sentiram ofendidas’

Reprodução/Globo MC Guimê e Antônio Cara de Sapato foram expulsos por importunação sexual contra Dania Mendez



Um dia após ser expulso do Big Brother Brasil 23 por assédio contra a mexicana Dania Mendez, intercambista do reality show La Casa de Los Famosos, o cantor MC Guimê gravou um vídeo de posicionamento sobre todos os acontecimentos. O artista pediu desculpas ao público e reconheceu seu erro, dizendo que irá aprender e evoluir com ele. “Entendo a gravidade da situação e venho aqui para me desculpar. Sinto muito pelo que aconteceu no programa, peço desculpas sinceras para a Dania, a Lexa, a Bruna e a todas as mulheres que, de certa forma, se sentiram ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção. Acredito que com os nossos erros podemos aprender e evoluir e eu estou aqui pra isso, estou revendo todas as minhas atitudes. O BBB era um sonho pra mim, estou muito triste com tudo isso que aconteceu, mas entendo completamente a decisão do programa”, disse. Guimê também falou sobre sua relação com Lexa. Os dois mantém um relacionamento há dez anos e são casados há cinco anos.

“Agora é um momento muito delicado para mim e para Lexa, que eu sei que está sofrendo muito com tudo isso, eu amo muito ela e estou muito chateado por a ter ferido, a ter magoado. Ela nunca mereceu isso. De lá de dentro eu já imaginava, mas quando saí da casa tive a oportunidade de ver tudo o que ela fez por mim, e de fato tudo isso que aconteceu está me fazendo muito mal, mas vou buscar renovar minhas forças e vou acreditar em um dia de amanhã sempre melhor do que hoje”, completou. A cantora fez alguns vídeos na noite de quinta-feira, 16, chorando e dizendo que iria conversar com Guimê. “Espero que a Lexa me perdoe, tivemos uma conversa e agora é dar tempo ao tempo. E espero que vocês também me perdoem”, finalizou.