Mildred dos Santos, mãe de Galvão Bueno, morre aos 93 anos: ‘Ela partiu serena’

Velório está marcado para quinta-feira, 26, e será realizado na cidade de Londrina, no Paraná; mãe do narrador completaria 94 anos no dia 5 de fevereiro

Arquivo Pessoal Mãe do narrador morreu na manhã desta terça-feira, 24



A mãe do narrador Galvão Bueno, Benedict Mildred dos Santos, morreu na manhã desta terça-feira, 24, aos 93 anos. Ela estava no Hospital Evangélico de Londrina, no Paraná. Mildred completaria 94 anos no dia 5 de fevereiro. Segundo Galvão, sua mãe não sofreu e já vinha recebendo os cuidados paliativos. “Hoje acordei às 5:30 e D. Mildred, minha mãe, estava começando a nos deixar, 12 dias antes de completar 94 anos! Sem sofrimento, com todos os cuidados paliativos que já vinham sendo carinhosamente aplicados na UTI do Hospital Evangélico em Londrina! Ela partiu serena, depois de uma grande e completa vida aqui no nosso mundo”, disse Galvão em nota. Nascia no Mato Grosso do Sul, Mildred foi atriz durante os anos 50 e presidiu o Programa de Voluntariado Paranaense (Provopar) de Londrina entre 2008 e 2016. O velório da mãe de Galvão está previsto para acontecer na quinta-feira, 26, no Parque das Alamandas, no Paraná, com o sepultamento acontecendo no mesmo local às 17h.