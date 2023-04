Ricardo Alface vence prova e é o novo líder do ‘BBB 23’

Dinâmica teve quatro fases, e biomédico jogou as três primeiras com a sister Sarah Aline

Reprodução/TV Globo Ricardo é o novo líder do Big Brother Brasil



Os fãs do Big Brother Brasil 2023 conheceram na noite desta quinta-feira, 6, o novo líder do programa. O biomédico Ricardo Alface venceu a prova, que tinha quatro fases, e levou a melhor. Antes da dinâmica começar, a então líder Aline Wirley teve direito a um veto e escolheu Fred Nicácio. Nas primeiras fases da prova, Ricardo jogou junto com Sarah Aline, com quem tem um relacionamento dentro da casa mais vigiada do Brasil. A primeira prova era de sorte. Os participantes precisaram escolher peças que deveriam se encaixar em um tipo de quebra-cabeça. Cezar Black e Domitila Barros não conseguiram e foram eliminados. Na sequência, as três duplas restantes disputaram a segunda fase, que era de agilidade. Os brothers precisaram encaixar quatro bolas em buracos numa mesa. Desta vez, Amanda e Aline Wirley levaram a pior e saíram da dinâmica. Já na terceira fase, as duas duplas classificadas tiveram que se dividir em um lançador e um receptor. Em seguida, um lançador de uma dupla tinha que lançar as bolas, enquanto o receptor da outra dupla tentava pegar o maior número de bolas possível. Ricardo e Sarah venceram de Bruna Griphao e Larissa, e avançaram para a final. A última fase foi disputada individualmente. Eles tinham que procurar o máximo de cards em uma piscina de bolinhas durante dois minutos. Ricardo venceu e se tornou o líder.