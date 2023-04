Norman Reynolds, diretor de arte de ‘Star Wars’ e ‘Indiana Jones’, morre aos 89 anos

Causa da morte não foi divulgada; designer venceu o Oscar duas vezes e também trabalhou em ‘Alien’, ‘Superman’ e ‘Missão: Impossível’

Reprodução/IMDb Norman Reynolds venceu o Oscar duas vezes pelos trabalhos em "Star Wars" e "Indiana Jones"



Norman Reynolds, diretor de arte e designer de produção vencedor de dois Oscars, morreu nesta quinta-feira, 6, aos 89 anos. Reynolds foi responsável pelos visuais icônicos dos filmes “Star Wars” e “Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida”, trabalhos que renderam as duas estatuetas. Segundo a BBC, o artista morreu ao lado de sua esposa e de suas três filhas. A causa da morte não foi divulgada. Outros trabalhos marcantes do designer foi nos filmes Superman: O Filme e sua sequência, A Aventura Continua, e Missão: Impossível. Seu último trabalho foi em O Homem Bicentenário, de 1999. Reynolds começou a carreia em 1974, quando foi diretor de arte do musical “O Pequeno Príncipe”. Na sequência, o artista trabalhou no longa-metragem “A Incrível Sarah”, que fala sobre a atriz Sarah Bernhardt. O trabalho rendeu uma indicação ao Oscar. Trabalhou ao lado de Steven Spielberg em “O Império do Sol”, que também ilhe rendeu uma indicação. Também estão incluídos em seu extenso currículo as produções como “Avalon”, de 1990, dirigido por Barry Levinson, “Alien 3”, de 1992, do cineasta David Fincher, e “Missão: Impossível”, de 1996, dirigido por Brian de Palma.