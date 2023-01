BBB 23: Brothers já têm alvo para primeiro paredão; saiba quem é

No segundo dia de programa, casa já articula indicação de dupla e pensa em estratégias

Reprodução/ TV Globo Conversa na academia indicou o primeiro indicado da casa ao paredão



O Big Brother Brasil 23 começa ontem e já aconteceram muitas coisas. Fred e Ricardo venceram a prova de imunidade e estão salvos da primeira eliminação, mas nem todos têm esse privilégio. Nesta terça-feira, 17, a casa passou o dia conversando sobre votação e já escolheram um alvo: Cristian. O empresário faz dupla com a cantora Marvvila e, para ir ao paredão, os dois precisam ser votados. A ‘revelação’ do alvo foi feita por Key Alves, na academia. “Geral vai no Cris”, diz a jogadora de vôlei. Gustavo então complementa. “Quem for líder tem que escolher outra dupla e deixar a casa inteira pra votar nele”. Participaram da conversa MC Guimê, Tina, Fred Nicácio e Marília. “O que a gente pensou. O líder, se votar nele, ferra a casa inteira, porque vai começar a todo mundo se votar”, explicou novamente Key. Fred Nicácio lamentou porque considera Marvvila como “fechamento”.