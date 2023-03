ENQUETE ‘BBB 23’ – Qual participante você quer que volte na repescagem?

Larissa, Fred Nicácio, Key Alves e Gabriela Fop são os brothers com mais chance de retornar ao jogo

Reprodução/Globo Larissa, Fred Nicácio, Key Alves e Gabriel Fop disputam duas vagas para retornar ao 'BBB 23'



Dois eliminados do “BBB 23” vão retornar ao jogo na próxima quinta-feira, 23, para a surpresa de quem ainda segue na casa. Estão na disputa: Marília, Gabriel Fop, Tina, Paula, Cristian, Gustavo, Fred Nicácio, Key Alves e Larissa. Fred, que foi eliminado na noite desta terça-feira, 21, com 50,23% dos votos, também teve a oportunidade de encarar a votação do público, que tem a missão de escolher quem deve voltar à casa mais vigiada do Brasil. Ele, no entanto, optou por desistir da disputa alegando que já tinha chegado ao seu limite e por estar com muita saudade do filho, Cris. O anúncio de que haveria uma repescagem aconteceu após Cara de Sapato e MC Guimê serem expulsos do jogo por importunação sexual contra Dania Mendez, participante do reality mexicano “La Casa de Los Famosos” que passou alguns dias no “BBB 23”. Bruno Gaga, que apertou o botão de desistência, ficou de fora da dinâmica. Pelo termômetro das redes sociais, os brothers que possuem mais chance de retornar à casa são Key Alves, Fred Nicácio, Larissa e Gabriel Fop. Na visão de boa parte do público, eles são os ex-participantes que podem agitar o jogo se retornarem à casa.

Entre os favoritos, quem você quer que retorne ao BBB 23?

0% Fred Nicácio 169 votos 0% Gabriel Fop 117 votos 0% Key Alves 329 votos 0% Larissa 320 votos Votar Novamente Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.