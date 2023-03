Lindsay Lohan anuncia primeira gravidez aos 36 anos: ‘Muito animada’

Protagonista de ‘Operação Cupido’ e ‘Meninas Malvadas’ é casada com Bader Shammas

Reprodução/Instagram/lindsaylohan Lindsay Lohan está grávida do seu primeiro filho



A atriz e cantora Lindsay Lohan anunciou nesta terça-feira, 14, que está grávida do seu primeiro filho. Nas redes sociais, a artista, que é casada com Bader Shammas, declarou: “Somos abençoados e estamos animados”. Lindsay também falou sobre a gravidez ao TMZ. “Estamos muito animados com a chegada desse novo membro da família e estamos ansiosos para este próximo capítulo de nossas vidas”, declarou a artista de 36 anos. Há cerca de um mês, a mãe de primeira viagem foi fotografada com roupas largas, possivelmente para disfarçar a barriga. No entanto, ela não revelou de quantos meses está grávida. Lindsay e Bader se casaram no ano passado.

Os futuros papais começaram a namorar meses antes da pandemia e, em novembro de 2021, a atriz anunciou que estava noiva. Lindsay começou a trabalhar ainda na infância e teve um sucesso meteórico. Em 1998, protagonizou seu primeiro grande sucesso, o filme “Operação Cupido”. Depois disso, Lindsay teve destaque em produções como “Sexta-Feira Muito Louca”, “Meninas Malvadas” e “Herbie – Meu Fusca Turbinado”. Ela também viveu uma fase conturbada, principalmente entre 2010 e 2014, quando teve problemas com a justiça e com o abuso de álcool e substâncias ilícitas. No final do ano passado, a artista estrelou a comédia romântica da Netflix “Uma Quedinha de Natal”.