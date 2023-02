Você sabia? Cara de Sapato já foi casado com atual mulher de um ex-BBB

Participante do ‘BBB 23’ se casou com advogada em 2017 e a separação aconteceu no ano seguinte

Reprodução/Globo Cara de Sapato já foi casado com Monise Alves, atual de Lucas Chumbo



O lutador Cara de Sapato, atualmente confinado no “BBB 23”, já foi casado com uma advogada que atualmente vive um relacionamento com o surfista Lucas Chumbo, participante do “BBB 20”. O lutador se casou com Monise Alves em 2017 e a separação aconteceu no ano seguinte. Sapato mantém um post do dia do seu casamento nas redes sociais. Na publicação, ele aparece fingindo que está mordendo o bumbum da advogada, que está com o vestido de noiva. “Agora posso fazer o que quiser com essa bunda gostosa na frente da minha sogra”, escreveu na legenda. Com a entrada de Sapato no “BBB 23”, alguns seguidores passaram a comentar no post feito há cinco anos. “Já está na hora de superar e apagar… né!! Ou ainda tem esperança?”, provocou uma seguidora. “Eu apagaria as fotos com a ex (risos)”, escreveu outra. Chumbo e Monise se conheceram em um camarote, na Sapucaí, durante o Carnaval 2020. Logo veio a pandemia e o casal não se desgrudou mais. “Estamos juntos 24 horas, foi a melhor coisa. Com certeza nos conhecemos muito, passamos 6 meses juntos, eu mais em casa, sem viajar, foi bom para mostrar para gente que a gente se encaixa”, disse o surfista ao Gshow em fevereiro de 2021. No ano passado, o casal teve uma filha, Maitê, atualmente com oito meses.