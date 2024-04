‘BBB 24’: Davi e Beatriz discutem durante último Sincerão, e sister desfila com banana na cabeça

Apesar das tentativas de diálogo, os dois não chegaram a um consenso e a briga terminou sem uma resolução clara

Reprodução/Globoplay Durante discussão com Davi, Beatriz desfila com banana pela cozinha da "Xepa"



Faltando uma semana para o BBB 24 acabar, durante o último Sincerão da temporada, Davi e Beatriz, aliados no jogo, protagonizaram uma discussão acalorada. O desentendimento iniciou quando o motorista de aplicativo colocou uma plaquinha de “egoísta” na vendedora do Brás. “Bia, eu acho você egoísta porque, quando você está no Paredão, você sempre vai lá na cozinha e quer comer toda a sua comida para não deixar nada para ninguém, caso você saia do programa“, começou ele. Beatriz, por sua vez, se mostrou magoada com as acusações e defendeu suas atitudes, como indicar Rodriguinho ao Paredão para proteger Davi. O baiano rebateu: “É um jogo de comprometimento, a gente tem que se comprometer.” A sister, então, respondeu que Davi poderia ter escolhido outro defeito para ela.

Após a dinâmica, a dupla decidiu conversar para esclarecer os pontos de vista. Apesar da conversa, os dois não conseguiram se acertar e aumentaram o tom de voz um com o outro. Beatriz seguiu defendendo que o brother poderia ter escolhido outra placa para colocar nela, mas Davi retrucou que poderia escolher a placa que bem entendesse. Em determinado momento da discussão, Beatriz ainda questionou o baiano sobre a aliança deles no jogo. “Por que eu sou uma adversária sua, né? Por que a gente não jogou junto até aqui? Nós não jogamos juntos até aqui, é isso?”, disparou a sister. “‘Se a gente é adversário?’ Você quer que eu te responda essa pergunta? No jogo? Claro que a gente é adversário, eu sou adversário da Isabelle”, retrucou o baiano.

Apesar de uma aparente trégua, após o clima pesar na sala, os dois se levantaram e caminharam em direção à cozinha da Xepa. Beatriz insistiu que não tinha clima para conversar com o baiano, mas não se calou ao ouvir Davi falar. Em determinado momento da discussão, o brother lembrou do “look” de cascas de banana feito pela vendedora e usou a situação para provar o seu ponto mais uma vez e dizer que ela foi egoísta. Nesse mesmo momento, Beatriz pegou um cacho de bananas, colocou sobre a cabeça e começou a desfilar pela casa. Davi, então, reagiu chamando a vendedora de “imatura”, “criança” e “infantil”. A sister, visivelmente abalada, desabafou com Alane após a discussão, que a consolou.

*Conteúdo produzido com auxílio de IA