‘BBB 24’: descubra qual dos finalistas mais faturou durante o reality

Vencedor da edição, foi o integrante entre o Top 4 que mais faturou durante o programa; o baiano de 21 anos ganhou um carro zero quilômetro avaliado em R$ 281,9 mil

Reprodução/ TV Globo Top 4 do BBB 24 faturou prêmios e dinheiro



Para além do grande prêmio de mais de R$ 2,92 milhões, conquistado pelo Davi, os participantes que ficaram no Top 4 obtiveram muitos prêmios e dinheiro. O vencedor da edição, foi o integrante entre os finalistas, que mais faturou durante o reality show. Na última sexta-feira (12), após vencer a última prova do programa, o baiano de 21 anos ganhou um carro zero quilômetro avaliado em R$ 281,9 mil. Antes disso, ele já tinha faturado R$ 130 mil em dinheiro. Confira a seguir quanto o Top 4 — Alane, Davi, Isabelle e Matteus — faturaram.

Davi

R$ 100 mil (mais consultoria especializada de marca patrocinadora);

R$ 20 mil;

R$ 5 mil em eletrodomésticos;

R$ 5 mil para gastar em delivery;

Videogame;

Celular.

R$ 281,9 mil (carro)

Matteus

R$ 10 mil;

Smart TV;

Geladeira;

R$ 5 mil em eletrodomésticos;

Viagem internacional com acompanhante;

R$ 25 mil;

Carro avaliado em R$ 119 mil