Campeão do ‘BBB 24’, Davi revela sua estratégia no reality e o que fará com o prêmio milionário

“Estratégia? Ser eu! Não tem cartilha para jogar o BBB”, confessou o baiano; ao comentar sobre a trajetória do jogo, ele relembrou os momentos difíceis de sua vida e expressou o desejo de dar ainda mais orgulho para sua mãe

Reprodução/ TV Globo Davi levou para a casa o prêmio milionário do BBB 24, com valor de R$ 2.920.000



Davi levou para a casa o prêmio milionário do BBB 24, com valor de R$ 2.920.000. Durante a madrugada desta quarta-feira (17) após a grande final, o vencedor participou do ‘Bate-Papo BBB’, com Thais Fersoza e Ed Gama, e compartilhou sua estratégia de jogo. “Estratégia? Ser eu! Não tem cartilha para jogar o BBB. Só ganha o BBB quem for você mesmo”, respondeu o baiano. “E como você fez para não perder o foco? Você mantinha teu foco o tempo todo. Você falava ‘eu sou jogador, isso é um jogo’, mesmo com tudo isso acontecendo em sua volta”, perguntou a apresentadora. “Com a fé em Deus. A fé em Deus não morria nunca dentro de mim. Mesmo com tudo difícil, eu fui lutar para o sonho que tenho desde pequeno, de ser um médico-cirurgião. […] Lutei até o final e o Brasil me deu essa rica oportunidade”, respondeu o jovem.

O campeão do BBB 24, confessou quais são seus planos após a conquista do prêmio. “Dar uma casa para a minha mãe, tirar ela de onde ela mora. Lá onde ela mora tem um barranco e pode cair na casa. Quero tirar ela dali e dar uma condição boa para a minha mãe”, disse. Ao comentar sobre sua trajetória de jogo, ele relembrou os momentos difíceis de sua vida e expressou o desejo de dar ainda mais orgulho para sua mãe.