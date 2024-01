‘BBB 24’: Matteus vence prova e é o primeiro Anjo da temporada

Gaúcho recebe a imunidade e também pode conceder o benefício a outra pessoa da casa

Reprodução/Globoplay Matteus é o primeiro Anjo do BBB 24



Matteus é o grande vencedor da dinâmica realizada nesta sexta-feira, 12, e se torna o primeiro Anjo do “BBB 24”. O gaúcho competiu até o final da prova ao lado de Deniziane, com quem também disputou a final da Prova do Líder. A disputa teve início por volta das 13h30, com a explicação de Tadeu Schmidt de que o Anjo da semana teria imunidade e também poderia conceder o benefício a outra pessoa. O apresentador ressaltou que o poder do Anjo nunca foi tão grande como nesta edição. A dinâmica consistia em uma série de duelos em duplas, em que os participantes precisavam apertar rapidamente um botão. O vencedor de cada duelo tinha o direito de escolher duas opções “às cegas” de uma pergunta apresentada em um telão. A terceira opção era automaticamente destinada ao participante que apertou o botão em segundo lugar. As três opções eram reveladas e assim era possível descobrir quem havia acertado. A prova exigia sorte e agilidade dos competidores.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na primeira rodada de perguntas, Nizam, MC Bin Laden, Giovanna Pitel, Lucas Pizane, Vanessa, Luigi, Vinicius e Fernanda foram eliminados. Na segunda fase, os brothers participaram de mais rodadas de perguntas em duelos e tinham duas chances de errar antes de serem eliminados. Isabelle foi a primeira eliminada nessa fase, seguida por Thalyta, Michel, Marcus, Wanessa e, por fim, Deniziane. Como vencedor da prova, Matteus garantiu imunidade e o poder de conceder imunidade a um dos participantes da casa, protegendo-o do próximo Paredão, que será formado ainda nesta sexta-feira. Além disso, ele escolheu Isabelle e Luigi para cumprirem o Castigo do Monstro. Como presente, o Anjo tem o direito de escolher mais três brothers para acompanhá-lo no Almoço do Anjo, onde poderá assistir a vídeos das pessoas mais próximas de sua convivência fora da casa.