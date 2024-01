Maycon nega capacitismo no BBB 24 e revela: ‘Não gostei de todo mundo’

Primeiro eliminado do Big Brother Brasil 2024 recebeu apenas 8,46% dos votos continuar confinado; Yasmin Brunet recebeu 49,34% dos votos, enquanto Giovanna recebeu 42,2%

Reprodução / Instagram @bbb Maycon é o primeiro eliminado do BBB 24



Maycon, o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 24, negou qualquer ato de capacitismo após sua saída do programa na noite de quinta-feira, 11. O cozinheiro recebeu apenas 8,46% dos votos, na modalidade em que o público escolhe quem fica. A sister Yasmin Brunet recebeu 49,34% dos votos, enquanto Giovanna recebeu 42,2%. Em entrevista nesta sexta-feira, 12, Maycon foi questionado sobre ter sido capacitista com Vinícius Rodrigues, vice-campeão paralímpico que integra a equipe ‘Camarote’ e que utiliza prótese em sua perna esquerda. Enquanto os participantes conversavam durante a primeira prova do líder do reality, Maycon sugeriu que a prótese de Vinicius fosse apelidada de ‘cotinho’. O brother alega, no entanto, que a iniciativa do apelido partiu do próprio atleta, ressaltando que existe um abismo entre o que ele fala e o que as pessoas entendem. “Eu queria que vocês assistissem o programa que eu assisto”, disse. “Ele que chama a perna dele de ‘cotinho’. Era pra que chamasse de uma forma mais carinhosa e parasse de chamar de ‘cotinho’. Está sendo colocada de uma forma que não foi aquilo”, complementou.

O eliminado também mencionou alguns colegas com quem não se deu bem, como Davi, e explicou que pediu para que alguns participantes não o abraçassem na saída para evitar que “jogassem com sua dor”. “Não queria ser acolhido, não queria abraçar gente que não queria ter abraçado. Eu não gostei de todo mundo”, explicou. Contudo, o ex-brother afirmou que não considerava seus colegas como rivais, mas sim como “futuros amigos”. Maycon revelou, ainda, que ele e sua esposa estão pensando em adotar um filho. Ele é casado com Franciane há 15 anos. Para Franciane, Maycon não teve a intenção de “machucar ou ofender” Vinícius durante sua breve passagem pelo BBB 24.