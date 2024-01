Yasmin Brunet ironiza relacionamento com Medina no ‘BBB 24’: ‘Não conseguia tomar as próprias decisões’

Modelo separou do surfista após um ano de relacionamento e vivia dilema com a família do marido

Reprodução / Globoplay Wanessa Camargo e Yasmin Brunet conversam sobre relacionamento da modelo



A modelo Yasmin Brunet, que integra a equipe “Camarote” do Big Brother Brasil 24, revelou detalhes do seu casamento com Gabriel Medina enquanto conversava com a cantora Wanessa Camargo. Antes do anúncio do paredão desta quinta-feira, 11, Brunet comentou sobre as notícias que surgiram na época do término do relacionamento. Wanessa questionou a sister sobre qual teria sido sua atitude controversa durante a separação. “Deve ser, porque separei uma família, segundo os fofoqueiro. […] Porque era um pobre coitado que não conseguia tomar as próprias decisões de se afastar de alguém ou não. Sempre a mulher”, ironizou Yasmin. Enquanto era casada com Medina, o surfista rompeu relações profissionais com sua mãe, Simone Medina, quem também deixou de administrar o Instituto Gabriel Medina. Simone não aprovava o relacionamento do filho com a modelo. Wanessa, por sua vez, comentou que a responsabilidade sempre recai sobre a mulher em situações como essa. A modelo questionou essa visão distorcida e reforçou que a verdade sobre a separação é muito diferente do que foi especulado.