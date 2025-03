BBB 25: Participante deixará a casa para ficar em vitrine de shopping do RJ recebendo fofocas

O público terá a tarefa de votar para decidir qual participante deixará o confinamento, e o escolhido retornará ao programa com imunidade; os visitantes do shopping terão a oportunidade de contar as fofocas ao brother

Um dos participantes do BBB 25, a casa mais vigiada do Brasil, deixará o reality nesta quinta-feira (13) para ficar exposto em uma vitrine do shopping Via Parque, localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A informação foi revelada pelo apresentador Tadeu Schmidt, durante o programa exibido na terça-feira (11). Nesta nova dinâmica, o RoBBB Seu Fifi, que é responsável por compartilhar “fofocas” sobre o que acontece na casa, estará presente. O público terá a tarefa de votar para decidir qual participante deixará o confinamento, e o escolhido retornará ao programa com imunidade.

Os visitantes do shopping terão a oportunidade de contar as fofocas ao brother, enquanto os telespectadores que residem fora do Rio de Janeiro poderão enviar suas mensagens através do Gshow, contribuindo para a interação com o participante. A votação será encerrada nesta quarta-feira (12), durante a exibição do programa.

