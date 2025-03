BBB 25: Gracyanne, Eva e Daniele Hypolito estão no Paredão

João Gabriel conseguiu se salvar graças à vitória na Prova Bate-Volta

No último domingo (17), o Paredão do BBB 25 foi definido com a participação de Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito. João Gabriel conseguiu se livrar da eliminação ao vencer a Prova Bate-Volta.

A indicação de Gracyanne foi feita pelo Líder Guilherme, enquanto Eva recebeu um total de seis votos dos colegas de confinamento. No caso de Daniele e Delma, ambas empataram em votos, mas Daniele foi a escolhida para integrar o Paredão.

Após a formação do Paredão, Gracyanne utilizou um contragolpe e decidiu indicar João Gabriel para a berlinda. Vinícius, por sua vez, exerceu o Poder Direto e retirou Eva da Prova Bate-Volta, que acabou sendo disputada entre João e Daniele, com João Gabriel saindo vitorioso.

