Maike vence Prova do Líder após 10 horas de resistência

Maike conquistou na manhã desta sexta-feira (7) a Prova do Líder no Big Brother Brasil 25 após uma maratona de 10 horas. A disputa foi acirrada, especialmente com Renata, que acabou deixando a competição visivelmente emocionada. Durante a prova, Maike enfrentou momentos de exaustão, sentindo dores nas costas e no ombro, e chegou a quase desmaiar nos instantes finais. A dinâmica da prova exigia que os participantes permanecessem em uma cabine, pressionando um botão sempre que um alerta era acionado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos