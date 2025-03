Ex-BBB Alane Dias tranquiliza fãs sobre machucados no bumbum em desfile na Sapucaí

Em uma série de Stories no Instagram, a artista expressou sua gratidão pelo apoio e completou: ‘Está todo ferido, mas não é isso que ia me parar, é comum, acontece’

Reprodução/Instagram/@alane A artista também se prepara para o Desfile das Campeãs, que acontecerá no próximo sábado (8), uma dia antes de seu aniversário



A ex-BBB Alane Dias usou suas redes sociais para falar sobre os machucados que sofreu no bumbum após o desfile de carnaval da Grande Rio, realizado na madrugada de quarta-feira (5). Em uma série de Stories no Instagram, a artista expressou sua gratidão pelo apoio dos fãs e revelou que, apesar dos ferimentos, estava determinada a se apresentar com toda a energia no evento. A dançarina destacou que esse tipo de lesão é algo comum em sua rotina, especialmente no balé, onde os desafios físicos são frequentes.

“Quero muito agradecer por todo o carinho de vocês. Pra quem está preocupado com meu bumbum, está todo ferido meu bumbum, mas não é isso que ia me parar, que ia fazer eu entregar menos que 200% do meu desfile”. “Isso é comum, acontece, já aconteceu muito no balé de alguma coisa estar me machucando e a gente entende que é assim, levanta a cabeça e continua”, completou. Além de compartilhar suas experiências pessoais, Alane também comemorou a conquista da Grande Rio, que ficou em segundo lugar no Carnaval de 2025.

Essa vitória é um motivo de orgulho para a escola de samba e para todos os seus integrantes, incluindo a própria Alane, que se sente parte dessa trajetória de sucesso. A artista também se prepara para o Desfile das Campeãs, que acontecerá no próximo sábado, dia 8, uma data especial que antecede seu aniversário. A expectativa para essa apresentação é alta, e Alane está animada para celebrar mais um ano de vida em grande estilo, ao lado de sua escola e dos fãs que a apoiam.

