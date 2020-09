Beyoncé anuncia doação de R$ 5,3 milhões para pequenos empreendedores negros

Cantora completou 39 anos no último dia 4; ação é uma parceria com a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor

Reprodução/Instagram Fundo já teve o seu primeiro round de doações, em que 20 empresas foram impactadas



A cantora Beyoncé fez 39 anos nesta sexta-feira, 4, e anunciou a doação de US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões) para pequenos negócios administrados por negros norte-americanos. Em seu site oficial, foi informado que a ação é uma parceria com a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor (NAACP) “É um orgulho anunciar uma doação de um milhão de dólares de Beyoncé para ajudar pequenos empresários negros. O segundo round dos fundos abre este mês, em parceria com a NAACP”, diz o comunicado.

O fundo de impacto para pequenas empresas dirigidas por proprietários negros já teve o seu primeiro round de doações, em que 20 empresas foram impactadas. “Saudamos todos os que se candidataram e somos encorajados pela sua dedicação ao empreendedorismo. Com a NAACP, nosso parceiro nesta iniciativa, estamos construindo uma estratégia robusta que expandirá nossos serviços de suporte. A segunda rodada começa em setembro. Mais detalhes em breve”, afirma a nota no site oficial da artista.

No último dia 31, Beyoncé lançou o álbum visual Black Is King na plataforma de streaming Disney+. A mensagem central do lançamento é o orgulho negro, e a jornada é cantada e narrada por jovens artistas negros e marcada pelas músicas do álbum “The Lion King: The Gift”, inspiradas no filme “O Rei Leão”, que, em sua versão de 2019, ganhou a voz de Beyoncé interpretando a personagem Nala. “Com este álbum visual, eu queria apresentar elementos da história negra e da tradição africana, com um toque moderno e uma mensagem universal, e o que realmente significa encontrar sua autoidentidade e construir um legado”, disse a cantora em post no Instagram.