Beyoncé divulga clipe de ‘Brown Skin Girl’, que tem participação de Blue Ivy

Além da filha de 8 anos da cantora, mãe de Beyoncé, Lupita Nyong’o, Naomi Campbell e Kelly Rowland também aparecem em videoclipe

Reprodução/YouTube Cantora reuniu gerações de mulheres de sua família para clipe poderoso, que faz parte de 'Black Is King'



Sem aviso prévio, Beyoncé surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (24) ao liberar o clipe de “Brown Skin Girl” no YouTube, faixa que tem a participação de sua filha Blue Ivy, de 8 anos, e dos artistas SAINt JHN e WizKid. O vídeo faz parte do álbum visual “Black Is King“, lançado no mês passado pela cantora e que reimagina a história de “O Rei Leão”. Entre as participações especiais do clipe, estão a mãe de Beyoncé, Tina Knowles, a atriz Lupita Nyong’o, a modelo Naomi Campbell e Kelly Rowland, ex-Destiny’s Child.

“Black Is King” foi lançado direto na plataforma Disney+ e chegou um ano após o lançamento do live-action de “O Rei Leão“, em que Beyoncé dublou a personagem Nala. “Eu trabalhei com diversos e muito talentosos diretores, atores, criadores do mundo inteiro para reimaginar a história do ‘Rei Leão’. A narrativa se desdobra através de clipes musicais, moda, dança, belos cenários naturais e novos talentos. Mas tudo começou no meu quintal”, disse a cantora na época do lançamento. “Foi realmente uma jornada para trazer o filme à vida. E eu espero que ele mude a perspectiva global da palavra ‘negro’, que sempre significou inspiração, amor, força e beleza para mim”, completou.

Assista ao clipe ‘Brown Skin Girl’: