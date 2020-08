Barack Obama lança playlist com músicas de Billie Eilish, Rihanna e J Balvin; ouça

A playlist de verão do ex-presidente dos Estados Unidos ainda inclui Beyoncé, Drake, John Legend, Childish Gambino, Nina Simone, Stevie Wonder, Nas e Otis Reeding

SUSAN WALSH/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Barack Obama divulgou playlist com músicas de verão



As playlists de Barack Obama já são uma tradição anual, e nesta segunda-feira (17) o ex-presidente dos Estados Unidos lançou a playlist de verão deste ano. Ele selecionou as 53 músicas que mais ouviu nos últimos meses e fez uma mistura bem eclética: a lista vai de Billie Eilish a J Balvin, passando por Beyoncé, Rihanna, Drake, John Legend e Childish Gambino. Além de artistas que estão bombando, Obama também lembrou de nomes como Nina Simone, Stevie Wonder, Bob Dylan e Otis Reeding. Ouça a playlist abaixo:

A playlist de Obama ainda incluiu artistas que vão se apresentar na convenção do Partido Democrata, que acontece nos Estados Unidos nesta semana. Os escolhidos foram Leon Bridges, Common, John Legend, The Chicks, Billie Eilish, Maggie Rogers, Billy Porter e Jennifer Hudson. A convenção confirma a candidatura de Joe Biden pelo partido para disputar a presidência dos Estados Unidos com o republicano Donald Trump. Billie Eilish, a principal artista do evento, se apresenta nesta quarta-feira (19). O show, assim como toda a conferência, será transmitido pela internet.