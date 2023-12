Madonna revela que ficou internada em coma induzido por 48 horas

Artista compartilhou detalhes sobre sua internação em show nos Estados Unidos

Reprodução/Instagram @madonna Madonna levou tombo em show na semana passada



Madonna revelou aos fãs ficou internada em coma induzido por 48 horas, após ter desmaiado no banheiro de sua casa, em junho deste ano. “Desmaiei no chão do meu banheiro e acordei na UTI. Fique em coma induzido por 48 horas”, disse. A cantora agradeceu a presença de pessoas importantes que a acompanharam no hospital, incluindo a mulher que a salvou: “Ela salvou minha vida, obrigada Shawn”. A declaração foi feita durante um show da turnê Celebration em Nova Iorque, nos Estados Unidos. As apresentações da Celebration, que comemoram seus 40 anos de carreira, foram adiadas depois que Madonna precisou ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar uma grave infecção bacteriana.