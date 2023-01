Beyoncé faz show milionário em Dubai após quatro anos longe dos palcos

Cantora se apresentou junto a filha mais velha, Blue Ivy, em uma das músicas

A cantora Beyoncé fez um show no resort de luxo Atlantis The Royal, em Dubai, na noite deste sábado, 21, após quatro anos longe dos palcos. De acordo com o portal TMZ, ela teria recebido R$ 125 milhões para se apresentar. O evento foi feito para a inauguração do local. Além de contar com a participação da artista, outros nomes importantes fizeram parte da festa: Blue Ivy (filha mais velha da cantora), Kendall Jenner, Letitia Wright, Liam Payne, Ellen Pompeo e Rebel Wilson. Os convidados foram obrigados a terem seus celulares confiscados. Isso porque não era permitido fazer nenhuma foto ou vídeo durante a apresentação. Apesar disso, alguns registros circularam nas redes sociais neste domingo, 22. Em relação ao show, Beyoncé não apresentou músicas do álbum mais recente, o Reinassance. Segundo o The Guardian, o setlist do show contou com 19 músicas, dentre elas, algumas clássicas como Beautiful Liar, Crazy in Love, Countdown, Naughty Girl e Drunk in Love.