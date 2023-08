Bianca Andrade desabafa após desaparecimento de sua gata: ‘Sensação de pânico’

Boca Rosa descreveu aparência de Lua e afirmou que oferecerá recompensa para quem encontrá-la

Reprodução/Instagram/@bianca Lua é a gata de estimação de Bianca Andrade



A empresária Bianca Andrade está passando por um momento difícil. Desde o início da semana, a gata de estimação da ex-BBB está desaparecida. Nas redes sociais, ela fez um desabafo e ofereceu recompensa para quem encontrar o animal perdido na região da Granja Viana, em São Paulo. “Infelizmente ainda não conseguimos localizá-la, foram dias de buscas e ainda não a encontramos. Meu coração está muito machucado, uma sensação de pânico em não saber como ela está”, escreveu Bianca, conhecida como Boca Rosa. “Sigo com muita fé que as coisas terminarão bem. Sei que nossos bichos são nossos protetores, mas a Lua é meu anjo da guarda. Até nesse desaparecimento ela me ensina. Meu coração ainda diz que ela está por perto, se aventurando, mas tentando voltar”, declarou. A influenciadora digital deu detalhes sobre a aparência de Lua, que é cinza e bege, com olhos verdes e focinho rosa. Quem tiver pistas sobre o paradeiro da felina pode entrar em contato com número informado na conta pessoal de Bianca.

