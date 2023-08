Caetano Veloso enfrenta problemas de saúde e adia agenda de shows

Cantor se apresentaria em Porto Alegre neste final de semana, no Auditório Araújo Vianna

O cantor Caetano Veloso anunciou que está passando por problemas de saúde. Segundo comunicado da equipe do artista, ele está com uma forte gripe e febre alta. As recomendações são para que ele permaneça em repouso nos próximos dias, até que se recupere totalmente. O ídolo da MPB tinha shows marcados para os dias 19 e 20 em Porto Alegre, no Auditório Araújo Vianna. As datas serão reagendadas e os interessados também poderão pedir reembolso. Na última semana, Caetano fez um show comemorativo dos 50 anos do álbum Transa, no festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro. O evento ficou marcado por adiamentos de shows, fortes chuvas e rajadas de vento na capital fluminense. A turnê do álbum mais recente do cantor segue no final do mês com datas marcadas para São Paulo, Lisboa, Madri, Porto, Amsterdã e Paris. Nas redes sociais, fãs, familiares e famosos desejaram melhoras para Veloso. “Te amo”, escreveu Maria Gadu.